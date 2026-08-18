La abogada Nadia Shirley Beller Delgado, de 33 años, brindó sus primeras declaraciones públicas tras el atentado con arma de fuego sufrido el 17 de agosto frente al Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra, donde acusó directamente a su ex pareja, el consultor político marplatense Fernando Cerimedo, como responsable del hecho, en una entrevista concedida al medio boliviano DTV desde el centro de salud en el que permanece internada.

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Durante el reportaje, la profesional -quien recibió cuatro impactos de bala- afirmó que logró sobrevivir al simular haber fallecido para evitar que los agresores continuaran disparando. “Simulé estar muerta”, relató al describir el momento del ataque.

En sus declaraciones, Beller sostuvo que Cerimedo, quien se desempeñó como asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira y participó en campañas de Javier Milei, conocería la identidad de los sicarios que ejecutaron el atentado y sugirió la existencia de una coordinación previa entre los implicados.

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Asimismo, la víctima denunció presuntos episodios de violencia física y represalias dentro de la relación que mantenían desde abril, y mencionó supuestos intentos de encubrimiento por parte de operadores políticos luego de haber expuesto agresiones anteriores.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia. En ese marco, Cerimedo fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina y permanece detenido a la espera de prestar declaración ante la Justicia.

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