Nuevas incorporaciones en las áreas de Capital Humano y Comunicación
El Gobierno nacional oficializó la incorporación de tres nuevos funcionarios, en el marco de una serie de designaciones publicadas en el Boletín Oficial. Las medidas forman parte de la reorganización administrativa que viene impulsando el Gobierno de Javier Milei.
El Gobierno nacional oficializó la designación de tres nuevos funcionarios que se desempeñarán en áreas estratégicas vinculadas con la administración pública, el análisis de información y las políticas sociales. Las medidas fueron formalizadas mediante los decretos 747/2026 y 739/2026, publicados en el Boletín Oficial.
El Decreto 739/2026, firmado por el presidente Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso otras dos designaciones con vigencia desde el 1° de agosto.
En ese marco, Martín Domingo Lepera fue nombrado subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo desconcentrado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Tendrá a su cargo tareas vinculadas al procesamiento y evaluación de información para la formulación de políticas públicas.
Asimismo, la licenciada Verónica Yanina Ramos fue designada subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), también dependiente del Ministerio de Capital Humano. Desde esa función, participará en la implementación y coordinación de programas orientados a la asistencia y el desarrollo social de sectores vulnerables.
En la Secretaría de Comunicación y Medios, fue designada Verónica Magdalena Varela como subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal. La funcionaria asumirá el cargo a partir del 18 de agosto de 2026, según lo establecido en el Decreto 747/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.