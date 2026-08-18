El Gobierno nacional oficializó la designación de tres nuevos funcionarios que se desempeñarán en áreas estratégicas vinculadas con la administración pública, el análisis de información y las políticas sociales. Las medidas fueron formalizadas mediante los decretos 747/2026 y 739/2026, publicados en el Boletín Oficial.

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El Decreto 739/2026, firmado por el presidente Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso otras dos designaciones con vigencia desde el 1° de agosto.

En ese marco, Martín Domingo Lepera fue nombrado subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo desconcentrado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Tendrá a su cargo tareas vinculadas al procesamiento y evaluación de información para la formulación de políticas públicas.

Asimismo, la licenciada Verónica Yanina Ramos fue designada subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), también dependiente del Ministerio de Capital Humano. Desde esa función, participará en la implementación y coordinación de programas orientados a la asistencia y el desarrollo social de sectores vulnerables.

En la Secretaría de Comunicación y Medios, fue designada Verónica Magdalena Varela como subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal. La funcionaria asumirá el cargo a partir del 18 de agosto de 2026, según lo establecido en el Decreto 747/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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