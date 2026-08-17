El Gobierno afirma que cuenta con los votos necesarios para aprobar en la sesión del 26 de agosto en Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal. En Balcarce 50 buscan concentrar el temario en las iniciativas que Javier Milei considera estructurales y reducir los frentes abiertos en el Congreso. A esos dos proyectos se sumarán la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, ambos ya aprobados por el Senado.

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La reforma del BCRA es una de las prioridades directas del Presidente. El proyecto propone volver a poner la preservación del valor de la moneda como mandato central, eliminar el financiamiento al Tesoro y endurecer las condiciones para remover autoridades. En el oficialismo sostienen que el dictamen conseguido con apoyo de libertarios, PRO, UCR y bloques provinciales les permite proyectar la aprobación. Con Inocencia Fiscal también hicieron concesiones: excluyeron a funcionarios y exfuncionarios de beneficios especiales y redujeron sanciones para pymes.

La estrategia no se agota en Diputados. La Casa Rosada quiere que el Senado sesione en la misma semana para avanzar con una tanda de pliegos judiciales y con la Ley Hojarasca, que ya tiene media sanción de la Cámara baja. Entre los nombres judiciales que más atención reciben están Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal porteña. Después, Patricia Bullrich deberá acelerar el tratamiento del Súper RIGI y preparar el terreno para recibir las dos reformas económicas una vez que lleguen de Diputados.

El Ejecutivo también fijó prioridades para septiembre. La principal es la suspensión de las PASO, proyecto del que aseguran estar cerca de reunir los votos en el Senado. En cambio, postergaron el debate del Presupuesto y sacaron del primer nivel a Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había generado fuerte rechazo. La hoja de ruta queda así: Diputados el 26/8 con BCRA, Inocencia Fiscal, PCT y Mercosur-Singapur; Senado esa semana con pliegos y Hojarasca; luego Súper RIGI, las reformas que bajen de Diputados y la suspensión de las PASO.

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El reordenamiento se da en medio de tensiones en la mesa política. Los cruces entre Bullrich y Federico Sturzenegger se profundizaron durante Propiedad Privada y reaparecieron con otros proyectos de desregulación. También hay diferencias entre la jefa del bloque libertario y Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem por la estrategia legislativa. En Balcarce 50 buscan que esos cruces no afecten el poroteo y le transmitieron a Bullrich que el Senado debe enfocarse en iniciativas “estructurales”.

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