La Ciudad de Buenos Aires será escenario este lunes 17 de agosto de “Marcho por Jesús”, una movilización que convocará a creyentes de distintas iglesias evangélicas para participar de una jornada pública de fe, oración y unidad.

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La concentración comenzará a las 13 en la intersección de Avenida de Mayo y Perú, mientras que el inicio de la caminata está previsto para las 14. Desde allí, los participantes avanzarán hacia la Plaza de los Dos Congresos, donde tendrá lugar el encuentro central.

Durante la actividad habrá espacios de oración por Argentina y sus autoridades, además de momentos de adoración. También está prevista la participación de representantes de diferentes comunidades religiosas, músicos y otras personalidades invitadas.

Los organizadores esperan una concurrencia multitudinaria, con fieles provenientes de cientos de iglesias evangélicas. La propuesta busca reunir a congregaciones de distintas denominaciones y transmitir un mensaje de esperanza, paz y unidad.

La movilización también implicará un operativo especial para ordenar la llegada de los contingentes. Los micros deberán trasladarse hasta Avenida Belgrano y Diagonal Sur, donde los pasajeros descenderán para continuar a pie hasta el punto de partida. Luego, los vehículos seguirán por Belgrano hacia Puerto Madero y estacionarán en Avenida de los Italianos.

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El cierre de las actividades está previsto cerca de las 19. Para el regreso, los participantes que hayan llegado en micros deberán dirigirse hacia la intersección de las avenidas Belgrano y Entre Ríos, donde estarán ubicados los vehículos.

“Marcho por Jesús” nació en Londres en 1987 a partir de una iniciativa impulsada por organizaciones cristianas como Juventud con una Misión (JUCUM), Pioneer e Ichthus. Con el paso de los años, el movimiento se extendió a distintos países como una manifestación pública de la fe cristiana.

Buenos Aires ya fue escenario de una convocatoria de características similares en 2017, cuando miles de personas participaron de una movilización por los 500 años de la Reforma Protestante. La edición de este lunes retomará ese antecedente con una nueva convocatoria en pleno centro porteño.

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