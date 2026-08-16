La evaluación de la gestión del Gobierno nacional en redes sociales volvió a deteriorarse en agosto y, esta vez, la política desplazó a la economía como principal eje de las críticas hacia la administración de Javier Milei.

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Durante el mes se registraron 2.542.400 menciones sobre la gestión estatal y alrededor de tres de cada cuatro tuvieron un sentimiento negativo. La política concentró el 15,8% de las menciones, seguida por economía (10,4%), educación (9,8%), mundo (9,7%) y salud (9,1%).

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La participación de la economía viene cayendo desde 2023: pasó de cerca del 19% de las menciones a 10,4% en agosto de 2026. En paralelo, crecieron educación, salud y relaciones internacionales.

El deterioro también se reflejó en el sentimiento digital. El indicador de Monitor Digital se ubicó alrededor de los -38 puntos NSR, dentro de la valoración “mala” y por debajo de julio.

Las cinco categorías con mayor volumen empeoraron respecto del mes anterior: salud cayó 9 puntos; mundo, 8; educación, 7; economía y política, 5.

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La comparación con 2025 también es negativa

Frente a agosto del año pasado, política pasó de aproximadamente -46 a -61 puntos; economía, de -33 a -54; educación, de -6 a -48; y mundo, de -17 a cerca de -52.

Salud fue la única excepción, al mejorar de unos -45 puntos a -33, aunque todavía dentro del terreno negativo.

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El escenario muestra una conversación pública más politizada y crítica, en la que el malestar ya no se concentra exclusivamente en la economía, sino que alcanza a distintos sectores de la gestión del Gobierno.

Fuente: TN