La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este sábado de la inauguración oficial de la 90ª edición de Expo Venado, en Venado Tuerto, Santa Fe, donde manifestó su respaldo al sector productivo y sostuvo que el futuro del campo y de la industria argentina debe ser sin retenciones a las exportaciones.

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Villarruel realizó el tradicional corte de cinta y recorrió la exposición junto a autoridades locales y representantes del sector. La muestra, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, reúne actividades vinculadas con el agro, la industria y el comercio.

Durante su visita, la titular del Senado aseguró que Expo Venado representa lo mejor de la Argentina y destacó la importancia de la producción, el trabajo, la innovación y la incorporación de tecnología para impulsar el crecimiento económico.

Al referirse a la situación del sector, planteó la necesidad de avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación. “El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”, sostuvo ante los medios.

La vicepresidenta también habló sobre la situación económica y manifestó su preocupación por las dificultades que atraviesan quienes no llegan a fin de mes, así como por la pérdida del poder adquisitivo. En ese sentido, puso el foco en la necesidad de generar empleo genuino y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo.

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Consultada sobre su futuro político, evitó dar definiciones sobre posibles candidaturas. En cambio, pidió pensar en una “unión nacional” sin priorizar partidos ni aspiraciones electorales y concentrarse en el futuro del país.

Villarruel también se refirió al reciente gesto de la Selección Argentina con la bandera de Malvinas y destacó el reconocimiento hacia los veteranos de guerra, un tema con el que mantiene un vínculo personal por ser hija de un excombatiente.

Su presencia en Venado Tuerto se produjo, además, en un escenario de fuerte tensión con sectores del Gobierno nacional, luego de los cuestionamientos públicos que recibió en las últimas semanas. Durante la jornada, sin embargo, la vicepresidenta evitó profundizar esas diferencias y concentró su mensaje en la producción, el empleo y la unidad nacional.

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