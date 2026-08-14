Frente al incremento de las dificultades para afrontar el pago de las cuotas escolares, el Gobierno nacional resolvió flexibilizar las condiciones de permanencia en el programa de Vouchers Educativos. La decisión permitirá que los beneficiarios continúen recibiendo la ayuda económica aun cuando registren atrasos en los pagos a las instituciones educativas.

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La modificación fue establecida mediante la Resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Con esta medida, quedan suspendidas de manera transitoria algunas disposiciones del reglamento que contemplaban la pérdida del beneficio por falta de pago de las cuotas escolares.

Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo es evitar que la situación económica de las familias impacte en la continuidad educativa de los alumnos durante el actual ciclo lectivo.

Hasta ahora, el programa contemplaba mecanismos de control que podían derivar en la suspensión de la asistencia estatal cuando los beneficiarios acumulaban deudas con los establecimientos educativos.

Uno de los artículos suspendidos obligaba a las escuelas a informar cada mes qué familias mantenían cuotas impagas. Otro establecía que quienes adeudaran tres o más mensualidades dejarían de percibir el beneficio.

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Con la nueva disposición, esas condiciones quedan sin efecto de manera temporal, por lo que las familias alcanzadas podrán seguir cobrando el voucher aunque tengan atrasos en los pagos.

Los Vouchers Educativos están destinados a estudiantes que asisten a instituciones de gestión privada con un aporte estatal igual o superior al 75%. La asistencia cubre hasta la mitad del valor de la cuota correspondiente a jornada simple.

Para acceder al programa, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Actualmente, ese tope se ubica en $2.636.200 mensuales.

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Con esta flexibilización, el Gobierno busca sostener el acompañamiento económico a las familias y evitar que la pérdida del subsidio agrave aún más su situación financiera. De este modo, quienes reciben el beneficio podrán mantener la ayuda estatal durante lo que resta del año, independientemente de la deuda que acumulen con los establecimientos educativos.