YPF presentó ante el Gobierno su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar Argentina LNG, un ambicioso proyecto destinado a transformar el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) para su exportación. La inversión acumulada estimada alcanza los US$51.000 millones, convirtiéndose en la mayor iniciativa presentada hasta ahora dentro del régimen de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

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El proyecto contempla una cadena integrada que comenzará con la producción de gas en Neuquén y continuará con infraestructura de transporte, plantas de procesamiento y un gasoducto de 527 kilómetros que conectará Meseta Buena Esperanza con Sierra Grande, en Río Negro. También se prevé la construcción de un poliducto y otras instalaciones necesarias para llevar el gas hasta el Golfo San Matías.

Uno de los puntos centrales de Argentina LNG será la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas de GNL por año. La compañía proyecta que el emprendimiento pueda generar exportaciones cercanas a los US$10.000 millones anuales durante aproximadamente dos décadas, con el objetivo de posicionar al país como un proveedor relevante en el mercado energético internacional.

La magnitud de la obra también tendrá impacto sobre el empleo y los proveedores locales. Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, YPF estima unos 20.000 puestos de trabajo anuales entre directos, indirectos e inducidos, con un pico de hasta 40.000 trabajadores. Además, calcula una contratación de bienes y servicios a empresas argentinas por unos US$15.000 millones. Una vez que el proyecto entre en funcionamiento, previsto para 2031, se mantendrían alrededor de 8.000 empleos anuales.

Del total de la inversión, unos US$29.000 millones se desembolsarían hasta 2031, destinados principalmente a infraestructura estratégica, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades de licuefacción, además del desarrollo de los pozos que abastecerán al proyecto. YPF prevé financiar una parte importante mediante un esquema de project finance en los mercados internacionales, respaldado por contratos de exportación de largo plazo. Por su escala, Argentina LNG también podría acceder a la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo dentro del RIGI, que ofrece beneficios adicionales para grandes emprendimientos orientados a generar divisas.

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