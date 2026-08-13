Sofía Clerici quedó fuera de la investigación principal del denominado Yategate. El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella resolvió sobreseerla al considerar que no se pudo comprobar que Martín Insaurralde le hubiera entregado dinero para ocultar fondos o afrontar los gastos del viaje que ambos realizaron a Marbella en septiembre de 2023.

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La decisión se apoyó principalmente en una pericia sobre los bienes y movimientos económicos analizados durante la causa. Según las conclusiones incorporadas al expediente, no aparecieron elementos suficientes para demostrar que Clerici hubiera actuado como prestanombre del exintendente de Lomas de Zamora. Con este fallo, se convirtió en la primera persona investigada en el caso en ser sobreseída.

El expediente había comenzado tras la difusión de las imágenes de Clerici e Insaurralde a bordo del yate “Bandido”, durante unas vacaciones en Marbella. A partir de ese episodio, la Justicia comenzó a revisar el patrimonio y las operaciones económicas de los involucrados ante sospechas de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La resolución favorable a Clerici no cierra completamente los interrogantes sobre su patrimonio. Armella ordenó enviar documentación al Juzgado Federal de San Isidro para que se determine si existen delitos independientes relacionados con irregularidades económicas detectadas durante las medidas realizadas en la causa. Entre los elementos bajo análisis se encuentra dinero que fue secuestrado en domicilios vinculados con la modelo, incluida su residencia en Nordelta.

Mientras tanto, Martín Insaurralde y su exesposa Jésica Cirio continúan bajo investigación y existen pedidos para que ambos sean convocados a declaración indagatoria.

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En el caso del exfuncionario, una pericia contable realizada por especialistas de la Corte Suprema detectó diferencias entre sus ingresos y egresos durante el período estudiado. Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401, mientras que los gastos relevados llegaron a $99.975.141. El análisis determinó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al considerar también las aplicaciones patrimoniales detectadas.

El fallo sobre Clerici todavía puede ser apelado por el fiscal federal Sergio Mola y por Poder Ciudadano, organización que había solicitado que la modelo fuera citada a indagatoria.

La resolución también se produjo en medio de un cambio en el juzgado: horas después, Armella dejó la conducción del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora y asumió como nuevo titular Juan Tomás Rodríguez Ponte.

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