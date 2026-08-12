El gobierno de la provincia de Santa Fe presentó de manera oficial la primera convocatoria del Régimen de Promoción Cultural, una herramienta respaldada por la Ley Nº14.325 que promueve el desarrollo, la preservación y la producción de proyectos en el territorio santafesino mediante la cooperación público-privada.

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La medida permitirá que personas físicas y jurídicas destinen fondos al financiamiento de propuestas artísticas y patrimoniales, computando dichos aportes como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos. La inscripción para postulantes y mecenas quedará habilitada de forma online a partir de este sábado 15 en la plataforma del Ministerio de Cultura.

El acto de lanzamiento estuvo encabezado por el secretario general del Gobierno, Juan Cruz Cándido, y la ministra de Cultura, Susana Rueda. Las iniciativas que se postulen serán evaluadas por el Consejo de Promoción Cultural y deberán encuadrarse en tres ejes estratégicos: Infraestructura y Patrimonio Cultural, Programación de Eventos y Producción de Bienes Culturales, o Nuevas Tecnologías e Innovación Cultural.

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Durante la presentación, Cándido valoró el acuerdo legislativo logrado tras más de dos décadas de debate: “Es la primera vez que se logra un acuerdo que permite sancionar un régimen de promoción cultural”, remarcó, posicionando a Santa Fe como el tercer distrito del país en adoptar un esquema de incentivos fiscales de esta índole.

Por su parte, la ministra Rueda enfatizó que la normativa responde a una directiva del gobernador Maximiliano Pullaro para ampliar los recursos del sector y solicitó a la comunidad artística “transformarla en una herramienta propia para ejecutar esos sueños”.

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En sintonía, el senador provincial Ciro Seisas destacó la dimensión social de la norma, señalando que “las ciudades son más seguras no sólo por la presencia policial, sino porque hay cultura, educación y posibilidad de soñar”.

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