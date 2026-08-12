El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de su vecino Cristian Díaz continuó este miércoles con una nueva jornada de testimonios. Una de las declaraciones que más impacto tuvo fue la de Verónica Román, última pareja de la víctima y madre de una de sus hijas, quien reclamó justicia y apuntó contra el acusado.

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“No veo de la otra parte que haya arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa”, sostuvo Román ante los jueces. La mujer aseguró además que espera que Álvarez sea condenado por el hecho y expresó el impacto que tuvo la muerte de Díaz en la vida de su hija.

“Si tiene que pagar, que pague, tiene que ir preso. Tiene que pagar por lo que hizo. A mi hija la dejó sin un padre”, afirmó la testigo durante su declaración, en la que también relató las consecuencias que tuvo la pérdida para la menor.

Según explicó, después de la muerte de su padre, la hija de Díaz atravesó un período de aislamiento de sus compañeros de colegio. Con el paso de los años, la situación comenzó a ser nuevamente abordada por la familia. “Me pregunta por qué, qué pasó con su papá”, contó Román al referirse a las preguntas que actualmente realiza la joven.

La audiencia comenzó poco después de las 11 y estaba previsto que declararan cuatro testigos. Agustina Inbernoz solicitó brindar su testimonio por videollamada y sin presencia de la prensa, mientras que luego estaban previstos los testimonios de Raúl Prieto Inbernoz y Fanny Johana Valdivia Quea. Un quinto testigo, Carlos Ulises Stiempcich, fue citado para declarar el viernes debido a que no pudo presentarse.

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Álvarez llegó a los tribunales acompañado por su hermana y bajo un fuerte operativo policial. Durante la audiencia volvió a mantener una actitud llamativa, mientras que en la primera jornada había decidido no declarar y manifestó ante los jueces que lo hará “más adelante”. El tribunal, integrado por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, había rechazado previamente el pedido de la defensa para suspender el debate por cuestiones vinculadas con el estado de salud del músico.

El proceso tiene previsto inicialmente un total de 11 audiencias, aunque el cronograma podría modificarse a medida que avance el debate. Álvarez está acusado por el homicidio de Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

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