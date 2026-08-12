En el marco de una nueva jornada de paro universitario y con los científicos como uno de los sectores más enfrentados al Gobierno nacional, desde el sector denunciaron que alrededor de 400 investigadores quedaron sin trabajo tras la finalización de sus becas el 31 de julio, sin continuidad laboral ni respuestas oficiales, en un contexto que se definió como “vaciamiento del sistema científico”.

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En declaraciones a El Marplatense, la profesora y licenciada en Letras, Agustina Catalano, explicó que la situación se originó por la interrupción de la formación, la falta de concursos y la ausencia de prórrogas en el sistema. En ese sentido, remarcó el recorrido académico de los afectados: “Tuvimos una beca para hacer el doctorado de cinco años, nos doctoramos, publicamos, fuimos a congresos, hicimos las cosas que son esperables y pasamos exitosamente los concursos para la beca postdoc”.

Catalano detalló que durante los tres años de la beca postdoctoral sólo pudieron presentarse una vez al concurso de ingreso a la Carrera del Investigador Científico. Ante la falta de nuevas convocatorias o extensiones, las becas finalizaron sin alternativas laborales: “Somos profesionales que estamos formados, que tenemos todo para ganar ese concurso y se nos cortó la posibilidad de hacerlo durante nuestras becas, con lo cual ahora esas becas se terminaron y quedamos sin continuidad laboral”.

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La investigadora advirtió que la pérdida de estos recursos humanos impacta directamente en el sistema científico y universitario: “Todo ese trabajo y toda esa inversión del Estado de ocho años, de nueve años... hay muchísimo dinero del Estado para toda una formación que se pierde por un capricho. Hay una voluntad política de que nuestra generación de doctores e investigadores ya formados nos cansemos, nos vayamos, nos frustremos, nos dediquemos a otra cosa”.

En esa línea, cuestionó la falta de respuesta del directorio del CONICET pese a los reclamos sostenidos: “Presentamos apoyos de diversas y numerosas instituciones científicas del país, una carta firmada por 25 premios Nobel apoyando nuestra lucha, pero no nos dieron respuesta, no nos recibieron. Sí nos contesta el director del CONICET los posteos de Instagram, por ejemplo, pero nunca nos recibió”.

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Asimismo, enmarcó el escenario en un contexto de ajuste y estigmatización hacia el sector: “Tenemos un Gobierno nacional que nos trata de terroristas, que nos trata de inservibles. Milei decía ‘el CONICET afuera’. Ese desmantelamiento que se está produciendo, esa destrucción es real”. También señaló una pérdida del 40% del poder adquisitivo y la paralización de proyectos con financiamiento externo, incluidos los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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A nivel local, el conflicto incluyó asambleas y conferencias de prensa frente al Centro Científico Tecnológico de Mar del Plata. Tras esas acciones, la directora del organismo, convocó a una reunión que derivó en el compromiso de la Universidad Nacional de Mar del Plata de otorgar becas de contingencia a diez investigadores de la ciudad “por lo menos hasta marzo del 2027”.

Catalano advirtió sobre la prolongación de la incertidumbre: los resultados del concurso de ingreso a la Carrera, cerrado en abril, recién se conocerán entre agosto, septiembre u octubre del 2027. “Tampoco nos pueden decir con certeza cuándo nos vamos a enterar si podemos seguir o si estamos afuera”, señaló. Además, indicó que entre 400 y 500 postulantes ya aprobados aún no fueron dados de alta, situación que también afecta al Personal de Apoyo.

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