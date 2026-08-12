El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Mar del Plata registrará este miércoles una jornada caracterizada por el cielo mayormente nublado y bajas temperaturas en toda la zona urbana y costera.

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Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará un piso de 5°, acompañado por vientos leves provenientes del sector Noroeste que circularán a velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas mantendrán la abundante nubosidad pero mostrarán un leve ascenso térmico hacia el horario vespertino. Durante la tarde se prevé que la temperatura máxima alcance los 10°, mientras que el viento rotará hacia la dirección Este, conservando su intensidad moderada con registros de entre 7 y 12 km/h.

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Para la franja nocturna, las proyecciones meteorológicas anticipan un ambiente frío con una marca que descenderá hasta los 4° y el cielo manteniéndose bajo cobertura nubosa. En esta etapa del día, los vientos del sector Sudeste soplarán a una velocidad constante de entre 7 y 12 km/h, completando un panorama invernal de escasa amplitud térmica para toda la franja costera.

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