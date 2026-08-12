El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires profundizó su despliegue territorial en Mar del Plata con una jornada de escucha activa y relevamiento preventivo junto a comerciantes, trabajadores y vecinos del microcentro. La recorrida se concentró principalmente en la peatonal San Martín y sus alrededores.

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La actividad forma parte de un esquema de trabajo que comenzó con reuniones con referentes barriales en el Complejo Policial Juan Vucetich, junto a equipos de la cartera provincial. En esta nueva etapa, se relevaron las principales preocupaciones del sector comercial y se evaluó el impacto de los recursos operativos asignados recientemente al distrito de General Pueyrredon.

Uno de los puntos identificados durante la recorrida estuvo relacionado con la prevención de hurtos y robos menores durante la tarde y la noche. Comerciantes y trabajadores marcaron como un momento especialmente sensible el horario de cierre de los locales, entre las 20 y las 21, cuando el personal se dirige hacia las distintas paradas de transporte público.

A partir de este diagnóstico, Seguridad provincial trabaja en la implementación de esquemas dinámicos destinados a reforzar la presencia de efectivos y móviles durante esa franja horaria y en los principales corredores de circulación hacia los nodos de transporte.

Además de la presencia policial, vecinos y comerciantes plantearon otras cuestiones vinculadas con la seguridad urbana, como el mantenimiento de las luminarias, el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y el ordenamiento y limpieza del espacio público. También señalaron la necesidad de fortalecer los abordajes sociales frente a situaciones de vulnerabilidad y consumo problemático en la vía pública.

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Desde el Ministerio indicaron que el trabajo territorial continuará de manera progresiva en distintos barrios de Mar del Plata, con operativos de prevención, patrullaje focalizado y contacto directo con la comunidad, con el objetivo de adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada zona.

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