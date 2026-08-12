El Gobierno bonaerense adjudicó la segunda y última etapa de la obra de puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata. La intervención fue otorgada a la empresa Cecosa S.A. luego de analizar cuatro propuestas y contempla una inversión de $6.016.188.532,78, con un plazo de ejecución establecido en 180 días.

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Esta nueva fase estará concentrada principalmente en las recovas del Casino y del Gran Hotel Provincial, donde se realizarán trabajos para recuperar los pisos y espacios verdes de los sectores semicubiertos que dan hacia el mar y los laterales de ambos edificios. Las tareas incluirán el retiro de los solados existentes, reparación de contrapisos e impermeabilización para evitar filtraciones hacia los subsuelos.

El proyecto también prevé renovar las instalaciones de agua y cloacas vinculadas con los locales comerciales ubicados sobre la recova del Casino y los baños públicos situados debajo de la Rambla. Para ello se instalarán nuevas redes de servicios, además de trabajos sobre el sistema de desagües pluviales.

Otro de los puntos contemplados será la renovación de la instalación eléctrica de las recovas, lo que permitirá recuperar la iluminación de estos espacios mediante la colocación de nuevas luminarias. También se intervendrá la denominada Plaza Bristol y el sector próximo al Skate Park, con tareas de recuperación de espacios verdes y parquización.

En materia de restauración, los trabajos abarcarán la reposición de los solados históricos, limpieza de piezas de piedra, reparación de escalones y rampas, recuperación de revestimientos en columnas y arcadas, además de tareas sobre las carpinterías y frentes de los locales comerciales.

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La segunda etapa se sumará a la intervención que actualmente se ejecuta sobre distintos sectores de la Rambla. La primera fase había sido adjudicada el año pasado a una unión transitoria integrada por Centro de Construcciones SA, PF Compañía Constructora SA y UT MDP, con una inversión estimada en $16.600 millones. Allí se realizaron tareas sobre pisos, instalaciones, espacios verdes, desagües y sectores del Casino, Hotel Provincial, Plazoleta Almirante Brown y Bajo Rambla, además de trabajos previstos para recuperar las esculturas de los lobos marinos y otros elementos históricos del paseo.

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