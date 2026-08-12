El ex presidente Mauricio Macri confirmó hoy a la mesa ejecutiva del PRO que reanudó los contactos directos con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y que en función de ese acercamiento resolvió abrir una vía formal de negociación con la Casa Rosada.

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En ese marco, el fundador del espacio encomendó al diputado Cristian Ritondo y al dirigente Fernando de Andreis asistir este jueves a un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y referentes del oficialismo con el propósito de “dar un primer paso de acercamiento” y “reconstruir un marco de confianza”.

La decisión fue informada por el propio Macri a través de un mensaje enviado pasadas las 16:40 al grupo interno de la conducción partidaria. En el texto, el ex mandatario reveló que la conversación con la funcionaria nacional se produjo días atrás y reconoció que mantiene una postura “escéptica” sobre los alcances reales de un acuerdo, aunque argumentó que la agrupación debe “agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien”.

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La reapertura de las conversaciones busca encauzar la relación política entre La Libertad Avanza y el PRO tras varios meses de distanciamiento. La mesa institucional contará con Ritondo en representación del bloque parlamentario de la Cámara de Diputados y con De Andreis en su condición de secretario general del partido. Por el lado del Poder Ejecutivo, Santilli encabezará la interlocución oficialista.

Macri aclaró que las tratativas no implican una alianza de tipo electoral ni una fusión orgánica, sino un mecanismo acotado para evaluar la viabilidad del acompañamiento legislativo.

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