El Gobierno decidió dejar fuera de la agenda legislativa la reforma de la Ley del Libro, luego de la polémica que generó la propuesta para eliminar el sistema de precio fijo. El presidente Javier Milei confirmó que la iniciativa “no entró ni va a entrar” al Congreso.

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El anteproyecto había sido elaborado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. La propuesta contemplaba derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que establece que el editor fija el precio de venta de cada título.

Desde el Ejecutivo argumentaban que la modificación permitiría aumentar la competencia entre librerías mediante descuentos y promociones. Según la postura oficial, una mayor libertad para fijar precios podría traducirse en libros más baratos para los consumidores.

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Sin embargo, la iniciativa despertó un fuerte rechazo dentro del sector editorial y librero. Librerías independientes, editoriales y grandes cadenas advirtieron que la eliminación del precio único podría favorecer a supermercados y plataformas digitales con capacidad para ofrecer descuentos difíciles de igualar por los comercios pequeños.

En ese contexto, Patricia Bullrich adelantó que la prioridad legislativa estará puesta en otras reformas. “Farmacias y librerías no lo son”, sostuvo al referirse a las medidas consideradas estructurales por el oficialismo. Milei, por su parte, aseguró que existe “perfecta consonancia” dentro del Gobierno respecto de la decisión.

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Representantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes también expusieron su posición ante la Comisión de Cultura de Diputados. Entre sus argumentos mencionaron experiencias internacionales en las que la desregulación estuvo acompañada por cierres de librerías y una mayor concentración del mercado.

De esta manera, la actual Ley del Libro continuará vigente y no sufrirá modificaciones por el momento, aunque desde el área de Desregulación señalaron que la discusión sobre una eventual reforma no está definitivamente cerrada.

Fuente: Infobae

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