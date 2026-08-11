Un colectivo de turismo con 48 estudiantes a bordo perdió el control esta madrugada mientras descendía por una pendiente cubierta de nieve y hielo en la calle (20 de Febrero 100) en su intersección con Güemes, en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

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El vehículo -conducido por una joven de 26 años- no pudo frenar ante la calzada congelada y provocó una colisión múltiple contra siete automóviles estacionados y en circulación, derribando a su paso un poste de telefonía y dañando el tendido eléctrico local.

A pesar del impacto en cadena que afectó a un Renault Logan, una Ford EcoSport, un Toyota Corolla, un Chevrolet Onix, un Chevrolet Corsa Classic, un Volkswagen Gol Trend y un Peugeot 208, no se registraron heridos entre los alumnos ni en la conductora.

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En la zona del siniestro trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, agentes de Tránsito municipal y personal de la Cooperativa de Electricidad Bariloche para despejar la arteria y reestablecer los servicios interrumpidos, al tiempo que las autoridades reiteraron la obligatoriedad del uso de cadenas para circular.

Durante las tareas de contención se vivieron momentos de violencia cuando el dueño de uno de los vehículos damnificados insultó a la conductora del micro e intentó agredirla físicamente. Ante la intervención de las fuerzas de seguridad, el hombre golpeó a un efectivo policial en el hombro, por lo que fue reducido de inmediato y trasladado en calidad de detenido a la comisaría correspondiente.

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