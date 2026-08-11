La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación firmó por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley Joaquín, una iniciativa orientada a regular las condiciones de seguridad e infraestructura en la práctica deportiva y recreativa para prevenir accidentes derivados de fallas estructurales.

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Impulsada por la diputada Luciana Potenza (Unión por la Patria) y con el antecedente de un dictamen favorable en la Comisión de Deportes, la propuesta quedó formalmente habilitada para su votación en el recinto.

El texto establece la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar metódicamente los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, así como los aros de básquet, los postes de vóley y la mueblería de los juegos infantiles en plazas, clubes y colegios públicos y privados.

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El proyecto rinde homenaje a Joaquín Gatto, un niño de 12 años que falleció en 2024 tras el desplome de un arco de fútbol sin fijación reglamentaria durante un campamento escolar en San Pedro. A partir del hecho, sus allegados conformaron un movimiento colectivo bajo el lema “Que el juego no cueste la vida” para impulsar la legislación.

El titular de la comisión, el diputado Pablo Yedlin, valoró la consecución de consenso entre los distintos bloques parlamentarios para elevar el tratamiento de la norma a la agenda de sesiones generales.

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