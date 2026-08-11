El Gobierno nacional reglamentó el esquema por el cual los extranjeros que no tengan residencia permanente deberán pagar por la atención sanitaria habitual en hospitales administrados por el Estado nacional. La medida no alcanza a las emergencias, que deberán ser atendidas de manera inmediata y sin requisitos administrativos.

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La disposición fue publicada este martes en el Boletín Oficial y deriva del DNU 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones. Según informó Infobae, los residentes permanentes mantendrán el acceso al sistema nacional en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos, siempre que acrediten esa condición.

Para determinar qué prestaciones quedan exceptuadas del cobro, la resolución establece que el profesional a cargo deberá definir si se trata de una emergencia. Ante cualquier duda sobre la gravedad del cuadro, deberá priorizarse la atención inmediata del paciente.

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Entre las situaciones contempladas aparecen infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias, quemaduras extensas, sepsis y urgencias obstétricas, pediátricas o neonatales. Una vez superada la emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser cobradas al paciente o a su aseguradora.

En los casos de consultas, estudios o intervenciones programadas, el extranjero no residente deberá acreditar un seguro médico suficiente o pagar previamente el servicio. Si no cuenta con cobertura, tendrá que abonar el 100% del arancel establecido por el hospital antes de recibir la prestación.

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Cuando exista un seguro de salud, el establecimiento podrá facturar directamente a la compañía. La aseguradora deberá ser notificada dentro de las primeras 24 horas y tendrá 45 días corridos para pagar. Si la deuda no se cancela dentro de ese plazo, el hospital podrá iniciar acciones judiciales para recuperar el dinero.

Fuente: Infobae

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