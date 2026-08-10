Un fuerte incidente se registró este lunes, poco después de las 14, en un yacimiento de Vaca Muerta, donde una explosión que habría sido provocada por una reacción química dejó a tres personas lesionadas. El episodio ocurrió en la batería 1 de Chevron, en la zona de El Trapial, a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces.

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Las primeras informaciones indicaron que una trabajadora había resultado con lesiones de consideración y debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial de Rincón de los Sauces. Otras dos personas, vinculadas al Sindicato de Petroleros Privados, sufrieron heridas de menor gravedad y también recibieron atención médica.

Desde el gremio señalaron posteriormente que los tres afectados fueron alcanzados por la onda expansiva. En el caso de la mujer, que desempeña funciones en el área de seguridad e higiene, se informó que presentó traumatismos en la cadera y la cabeza, por lo que fue sometida a estudios, entre ellos una tomografía.

La potencia del estallido habría provocado además la dispersión de esquirlas a distancias superiores a los mil metros, según la información difundida tras el hecho. Debido a las características del episodio y a que involucró material considerado peligroso, se desplegó un importante operativo sanitario y se activaron los protocolos correspondientes, con participación de personal policial y bomberos voluntarios.

Desde el sector petrolero aclararon que todavía deberán realizarse peritajes para establecer con precisión qué originó la explosión. Si bien inicialmente se habló de una reacción química, las causas definitivas aún se encontraban bajo análisis.

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Chevron informó más tarde que los tres involucrados pertenecen a la empresa contratista QSB y que el episodio ocurrió mientras llevaban adelante trabajos de limpieza en una cañería de la instalación de El Trapial. De acuerdo con el último parte difundido por la compañía, todos se encontraban estables.

Tras la emergencia, el sector donde ocurrió el hecho quedó asegurado y comenzó una evaluación interna destinada a reconstruir las circunstancias del accidente y determinar cómo se produjo el estallido.

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