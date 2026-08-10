El Gobierno nacional salió al cruce del paro universitario convocado para este miércoles 12 de agosto y confirmó que la próxima mesa paritaria con representantes docentes y no docentes se realizará el 1° de septiembre. Desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que el encuentro ya formaba parte del cronograma previsto y rechazaron los cuestionamientos por una supuesta falta de negociación salarial.

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La cartera encabezada por Sandra Pettovello sostuvo que, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se actuó de acuerdo con la normativa vigente y con lo establecido por la Justicia. En ese marco, calificó la protesta de este miércoles como una medida de “carácter político” y afirmó que, desde su perspectiva, no existen incumplimientos por parte del Ejecutivo.

La respuesta oficial llegó después de que distintas organizaciones gremiales ratificaran la medida de fuerza, que se desarrollará sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales pedidos aparecen una actualización de los salarios, el pago de una deuda que los sindicatos estiman en 28,5% hasta junio y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

A esos reclamos se suma el envío de recursos destinados a sostener el funcionamiento cotidiano de las universidades. Los representantes sindicales cuestionan que todavía no se haya transferido un incremento del 20% previsto para ese concepto.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió sumarse al paro, por lo que la protesta involucrará también al personal no docente. En paralelo, la Conadu Histórica anticipó una nueva medida de mayor extensión: convocó a un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

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De esta manera, el comienzo del segundo cuatrimestre vuelve a estar atravesado por el conflicto entre el Gobierno y los gremios universitarios. Mientras el Ejecutivo sostiene que la negociación continuará en la fecha ya fijada y rechaza las razones de la protesta, los sindicatos mantienen las medidas para exigir mejoras salariales y mayores recursos para el sistema universitario.

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