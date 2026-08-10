El inicio del segundo cuatrimestre llegará acompañado por nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales. Este miércoles 12 de agosto habrá un paro docente de 24 horas y ya están previstas otras jornadas de protesta para las próximas semanas, en un conflicto que mantiene como principales ejes los salarios y el financiamiento del sistema universitario.

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La primera medida fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y tendrá alcance nacional. Los gremios reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y sostienen que todavía existen compromisos pendientes por parte del Gobierno nacional.

El conflicto también alcanzará a los trabajadores no docentes. En el caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el jueves habrá un paro impulsado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Como el miércoles será asueto académico y administrativo por el Día de la Universidad, esa casa de estudios atravesará dos jornadas consecutivas sin su funcionamiento habitual.

Entre los reclamos también aparece el cumplimiento de una resolución judicial ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, relacionada con la restitución de recursos destinados a los gastos y el funcionamiento de las universidades nacionales.

La tensión reaparece después de un primer cuatrimestre atravesado por más de 20 días de paro. El Gobierno había logrado reducir el nivel de conflictividad tras anunciar una actualización de partidas y salarios para el sector universitario, aunque las medidas no consiguieron cerrar las diferencias con todos los gremios.

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De acuerdo con lo dispuesto por el Ejecutivo, la masa salarial universitaria tendrá un incremento total del 24,33%: un 21,33% correspondiente a junio, calculado sobre los básicos de mayo, y otro 3% en octubre sobre los salarios básicos de septiembre de 2026.

También se estableció una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento desde junio y un refuerzo de $50.000 millones para los hospitales universitarios durante 2026. A eso se suma un aumento del 50% de las Becas Manuel Belgrano desde junio y la continuidad de los fondos de capacitación destinados a organizaciones sindicales docentes y no docentes.

El esquema consiguió el respaldo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), pero fue rechazado por la Conadu Histórica y otras organizaciones del sector. Esa división gremial anticipa que el conflicto continuará durante agosto.

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De hecho, la Conadu Histórica anunció un paro entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto, por lo que varias universidades podrían volver a registrar dificultades para desarrollar normalmente sus actividades durante esa semana.

Los sindicatos mantienen como principales demandas la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, el cumplimiento de la decisión judicial sobre los recursos para las casas de estudio y la ejecución de los acuerdos salariales alcanzados. Con nuevas medidas ya incorporadas al calendario, el conflicto universitario vuelve a ganar protagonismo apenas comenzado el segundo cuatrimestre.

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