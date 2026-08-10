Lionel Messi decidió permanecer en Rosario junto a su familia después de despedir a su padre, Jorge Messi, y modificó los planes que inicialmente contemplaban un rápido regreso a Estados Unidos. El futbolista se encuentra en su residencia del barrio privado Kentucky, en Funes, acompañado por sus seres queridos.

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El capitán de la Selección argentina había llegado al país durante la noche del sábado, después de viajar en un vuelo chárter que salió ese mismo día desde Fort Lauderdale y aterrizó en el aeropuerto de Fisherton. Desde allí se trasladó junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos directamente hasta el cementerio privado El Prado, ubicado en la localidad de Pérez.

En el lugar se reunió con sus hermanos y otros integrantes de la familia para participar de una despedida que se desarrolló bajo estricta privacidad. Messi permaneció durante la madrugada en el predio y recién lo abandonó después del mediodía del domingo.

La ceremonia prácticamente no tuvo exposición pública. Hubo pocas personas en los alrededores del cementerio y se observaron algunas muestras de acompañamiento, entre ellas coronas enviadas por la Asociación del Fútbol Argentino y por el cuerpo técnico de la Selección.

Durante las primeras horas del domingo se había especulado con que el rosarino emprendería inmediatamente el viaje de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, el avión que podía trasladarlo despegó sin él y, horas después, la familia llegó al country Kentucky de Funes.

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Desde entonces, Messi permanece allí acompañado por su núcleo más cercano. Pese a la presencia de periodistas en las inmediaciones, los vecinos mantuvieron distancia y no se registraron acercamientos a la vivienda familiar.

Jorge Messi atravesaba desde hacía varios meses una enfermedad que conocían las personas de su entorno, aunque la situación se había mantenido lejos de la exposición pública. Incluso durante el último Mundial su estado de salud había condicionado sus planes de viaje y había llevado a buena parte de la familia a permanecer cerca suyo.

Su vínculo con la carrera de Lionel comenzó mucho antes de que el futbolista alcanzara la elite. Jorge lo dirigió durante su infancia en Abanderado Grandoli, acompañó sus primeros años en Newell's y posteriormente se convirtió en una figura central durante las distintas etapas de su trayectoria profesional.

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La noticia de su fallecimiento provocó numerosas muestras de acompañamiento en el fútbol argentino y también en el exterior. Newell's recordó al padre del capitán argentino, reconocido simpatizante de la institución, con una pancarta antes de su encuentro frente a Defensa y Justicia. Real Madrid fue otro de los clubes que públicamente manifestó sus condolencias.

También existió la intención de algunos compañeros de la Selección de acercarse a Rosario. Leandro Paredes había contado públicamente que varios integrantes del plantel mantenían contacto y buscaban acompañar a su capitán, aunque debido al hermetismo de la familia no pudo confirmarse quiénes finalmente estuvieron presentes.

Qué pasará con Messi en Inter Miami

La decisión de extender su permanencia en Argentina también abrió interrogantes respecto de su agenda deportiva. Inter Miami volverá a jugar este miércoles frente a León de México por la Leagues Cup y, según la información publicada, está prevista la presencia del rosarino en ese compromiso.

Después, el conjunto estadounidense enfrentará el sábado a Nashville por la MLS. En ese caso, todavía no existe una certeza sobre la disponibilidad del capitán argentino.

Mientras se define cuándo volverá a Estados Unidos, Messi priorizó permanecer en Rosario y acompañar a su familia durante los días posteriores a la muerte de quien fue una de las figuras fundamentales de su vida personal y de su carrera.

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