La muerte de Jorge Messi generó numerosas muestras de afecto hacia Lionel Messi y su familia. En ese contexto, Leandro Paredes confirmó que tiene previsto viajar a Rosario junto con otros integrantes de la Selección Argentina para acompañar al capitán en este difícil momento.

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El mediocampista habló después del partido de Boca frente a Vélez y contó que estaba en contacto con sus compañeros para organizar el viaje. Paredes explicó que todavía no había podido hablar personalmente con Messi, aunque consideró importante que sus amigos del seleccionado estuvieran cerca de él.

“Seguramente le va a hacer bien que estemos ahí”, expresó el futbolista, quien además señaló que una buena parte de los integrantes de la Albiceleste se encontraban en Argentina y podrían acercarse a Rosario.

Por el momento, no se conoció una lista oficial con todos los jugadores que participarán de la despedida. La intención, según explicó Paredes, es coordinar entre aquellos que se encuentran en el país para definir quiénes pueden viajar.

Uno de los nombres que aparece entre los posibles asistentes es Ángel Di María, quien actualmente se encuentra instalado en Rosario. Sin embargo, su presencia en la ceremonia no había sido confirmada oficialmente durante las primeras horas de este domingo.

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La situación de Rodrigo De Paul es diferente. El mediocampista se encuentra con Inter Miami y este sábado protagonizó uno de los homenajes más emotivos para su compañero. Tras convertir frente a Monterrey por la Leagues Cup, mostró debajo de su camiseta otra con el nombre de Messi como señal de apoyo.

El gesto se produjo en una jornada especialmente dolorosa para el capitán argentino, quien no disputó el encuentro y viajó a Rosario para despedir a su padre. Antes del partido también se realizó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi.

Paredes mantiene desde hace años una relación muy cercana con Lionel. Ambos compartieron numerosas concentraciones, torneos y algunos de los principales logros de la etapa reciente de la Selección Argentina, entre ellos la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

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Esa relación quedó nuevamente reflejada fuera de una cancha. Mientras continúan las muestras de condolencias desde diferentes lugares del mundo, varios integrantes del seleccionado buscan acompañar personalmente a Messi y su familia durante la despedida de Jorge.

La ceremonia se desarrolla en un marco de fuerte intimidad familiar, por lo que hasta el momento no se confirmó públicamente quiénes serán todos los futbolistas que podrán acercarse. La certeza, por ahora, es la decisión expresada por Paredes de viajar y coordinar con sus compañeros para respaldar al capitán argentino.

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