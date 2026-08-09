La implementación de la reforma laboral volvió a mover las negociaciones entre sindicatos y empresas. Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la CGT para modificar algunos puntos de su reglamentación, comenzó a destrabarse la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo que permanecían frenados.

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El punto de conflicto había surgido con el decreto 407, que reglamentó la Ley de Modernización Laboral y estableció restricciones sobre las cuotas solidarias y los aportes patronales destinados a las organizaciones sindicales. La medida generó cuestionamientos de distintos gremios y derivó incluso en presentaciones judiciales.

La situación cambió con el decreto 612, que amplió la base utilizada para calcular el límite del 2% de las cuotas solidarias. A partir de ahora, además del salario básico, se contemplan las sumas remunerativas normales y habituales originadas en los convenios colectivos.

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La nueva reglamentación también dejó fuera del tope del 2% a determinados aportes empresariales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, un aspecto considerado clave para el financiamiento de las organizaciones gremiales.

Con ese escenario, desde el Gobierno aseguran que todos los sectores comenzaron a negociar la actualización de sus convenios, aunque todavía no se presentó ningún acuerdo reformulado ante la Secretaría de Trabajo. Las conversaciones se desarrollan por ahora entre empresarios y sindicatos y podrían extenderse durante varios meses.

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Entre las actividades que ya analizan modificaciones aparecen petróleo y Comercio. En este último caso, el sindicato encabezado por Armando Cavalieri inició conversaciones con las cámaras empresarias, aunque existen diferencias con el sector supermercadista que dificultan el avance.

Otro caso es el de SMATA, que analiza adaptar las cuotas solidarias al límite del 2% establecido por la ley para trabajadores no afiliados. El sindicato había aplicado hasta ahora un descuento equivalente al 4% de la remuneración bruta, por lo que una alternativa bajo estudio sería mantener ese porcentaje para los afiliados como cuota sindical.

El Gobierno considera que la reactivación de estas negociaciones representa uno de los primeros efectos concretos de la reforma laboral, que busca modificar las condiciones de trabajo y actualizar convenios que permanecen vigentes pese a encontrarse vencidos.

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Fuente: Infobae