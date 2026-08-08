Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió anoche en un centro de salud de Rosario, a los 68 años, tras atravesar una prolongada enfermedad. Esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, fue una figura central en la contención personal y el desarrollo profesional del capitán de la Selección Argentina.

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En sus primeros años se desempeñó como técnico químico en la empresa Acindar, pero su vida cambió al acompañar el crecimiento futbolístico de su hijo desde sus inicios en la escuela Malvinas de Newell's Old Boys.

Frente a las dificultades para afrontar en Argentina el tratamiento de hormonas de crecimiento que necesitaba Lionel en su infancia, Jorge lideró las gestiones internacionales que permitieron concretar el acuerdo con FC Barcelona cuando el futbolista tenía 13 años.

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Ese convenio no sólo garantizó la atención médica y el alojamiento familiar, sino que sentó las bases para el inicio de una de las carreras más destacadas en la historia del deporte mundial.

Durante los primeros tiempos en España, marcados por el proceso de adaptación, Jorge Messi tomó la decisión de permanecer junto a su hijo en Cataluña para sostener su desarrollo, un gesto que el propio Lionel destacó en reiteradas ocasiones como determinante en su trayectoria.

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A lo largo de más de dos décadas, se desempeñó como representante del futbolista y administrador de su carrera, encabezando negociaciones con clubes de primer nivel como FC Barcelona, Paris Saint-Germain y Inter Miami CF, además de acuerdos con marcas internacionales, siempre manteniendo un perfil bajo.

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Durante el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, el propio Lionel Messi había evidenciado su preocupación por la salud de su padre, con gestos de emotividad tras convertir goles en el certamen.

Jorge Messi falleció en su ciudad natal, Rosario, acompañado por sus seres queridos.

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