El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 ratificó que el juicio oral y público contra el músico Cristian “Pity” Alvarez comenzará de manera impostergable este lunes 10, luego de rechazar el pedido de suspensión presentado por la defensa y coincidir con la postura del fiscal Sandro Abraldes.

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El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados llegará al banquillo de los acusados por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Además, afronta cargos por amenazas y privación ilegítima de la libertad en una causa paralela iniciada en 2016.

La defensa técnica de Alvarez había solicitado suspender el debate al argumentar razones vinculadas con su estado de salud y la existencia de recursos pendientes, amparándose en disposiciones del Código Procesal Penal.

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Sin embargo, el fiscal Abraldes se opuso al planteo y sostuvo que “la realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado”. De esta manera, consideró que el proceso oral constituye la instancia adecuada para que se ejerzan plenamente los derechos de la defensa.

La fiscalía también hizo referencia a las recientes apariciones públicas del músico, quien durante los últimos meses ofreció recitales y participó de entrevistas radiales. Según el Ministerio Público, estas actividades descartan “la alegada imposibilidad de afrontar el juicio” y permiten sostener que la realización del proceso no representa un compromiso para su integridad física o psíquica.

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El juicio contra Alvarez permaneció suspendido durante varios años a partir de distintos dictámenes del Cuerpo Médico Forense, que habían señalado la existencia de una incapacidad psiquiátrica para afrontar el proceso.

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Posteriormente, nuevas evaluaciones interdisciplinarias determinaron que el músico cuenta con la reserva cognitiva necesaria para participar de las audiencias, lo que permitió avanzar hacia la realización del debate oral.

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