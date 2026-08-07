Las ex funcionarias Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), recuperaron la libertad luego de abonar una caución real de $75 millones cada una, en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado y las muertes provocadas por partidas adulteradas en centros de salud de todo el país.

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La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, Ernesto Kreplak, quien además dispuso la prohibición de salir del territorio nacional y ordenó la retención inmediata de los pasaportes de ambas imputadas mientras continúa la investigación.

Bisio había sido detenida durante un allanamiento realizado en su domicilio de Olivos, mientras que Mantecón Fumado se presentó voluntariamente ante la Justicia junto a su abogado defensor.

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Durante las respectivas citaciones a indagatoria, Bisio optó por ejercer su derecho a no declarar de manera presencial y anticipó que presentaría un escrito con su defensa. Mantecón Fumado, en tanto, brindó una declaración extensa y respondió preguntas de la fiscalía relacionadas con los mecanismos de auditoría y control implementados dentro del organismo.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., vinculados a los hermanos García, acumulaban antecedentes de irregularidades en sus procesos de manufactura y en el cumplimiento de las buenas prácticas de producción.

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La fiscalía sostiene que habría existido un “manto de cobertura estatal” proveniente de los organismos reguladores, que habría permitido omitir alertas previas e inspecciones consideradas necesarias.

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Según esa línea investigativa, esas presuntas fallas de los organismos de control habrían contribuido a que el lote de fentanilo contaminado pudiera ser distribuido dentro del sistema de salud, con consecuencias fatales para pacientes de distintos centros sanitarios del país.

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