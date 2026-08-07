Los daños registrados durante los incidentes ocurridos frente al Congreso de la Nación tendrán un costo estimado de $468 millones, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Gobierno porteño tras la manifestación desarrollada en la zona.

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La protesta contra la Ley de Propiedad Privada terminó con enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales y dejó distintos sectores del espacio público afectados. Entre los daños informados aparecen contenedores y cestos incendiados o vandalizados, veredas deterioradas y sectores verdes de la Plaza de los Dos Congresos que deberán ser recuperados.

Según el detalle difundido por la Ciudad, $270 millones estarán destinados a recomponer el césped, el ítem de mayor peso dentro del presupuesto calculado. Otros $130 millones corresponderán a cestos, contenedores dañados y tareas adicionales de limpieza.

A su vez, se estimaron $38 millones para reparar o reponer equipamiento urbano, mientras que otros $30 millones serán necesarios para recuperar las plantas afectadas. La suma de esos trabajos alcanza los $468 millones informados oficialmente.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron además que, luego de los hechos, se realizaron tareas de limpieza para normalizar el sector. También se reportaron roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial durante los incidentes.

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Los episodios se produjeron durante una concentración de organizaciones sociales, gremiales y políticas en inmediaciones del Congreso, convocada en rechazo a la Ley de Propiedad Privada, y derivaron en momentos de tensión y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

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