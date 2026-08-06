Momentos de fuerte tensión se registraron frente al Congreso de la Nación, donde manifestantes y efectivos de seguridad se enfrentaron durante la protesta contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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Los incidentes comenzaron alrededor de las 17, cuando un grupo de personas avanzó sobre el vallado instalado en las inmediaciones del Palacio Legislativo, a la altura de la avenida Entre Ríos.

Ante esa situación, las fuerzas federales utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y un camión hidrante para dispersar a los manifestantes.

La tensión generó corridas y obligó a reforzar el cordón policial desplegado alrededor del edificio. El operativo está integrado por distintas fuerzas federales y se desarrolla bajo el protocolo antipiquetes.

La movilización reunió a manifestantes autoconvocados, sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas. Uno de los principales reclamos está vinculado con la defensa de la tierra y los recursos naturales.

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Aunque el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras fue retirado antes de la sesión, las organizaciones resolvieron mantener la convocatoria para cuestionar el resto de la iniciativa que continúa bajo tratamiento parlamentario.

El despliegue de seguridad afecta un amplio sector del centro porteño. Varias calles permanecen cerradas y distintas líneas de colectivos modificaron sus recorridos.

La situación continúa en desarrollo mientras dentro del recinto avanza el debate legislativo y las fuerzas de seguridad mantienen el vallado alrededor del Congreso.

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