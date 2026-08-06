Las acciones de Mercado Libre registraron este jueves una caída cercana al 6% en Wall Street, luego de que la compañía presentara los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.

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Durante la rueda, los títulos de la empresa argentina se negociaban alrededor de los 1.812 dólares. El retroceso se produjo pese a que la firma superó varias de las estimaciones del mercado y alcanzó niveles históricos de facturación.

Entre abril y junio, los ingresos llegaron a 10.170 millones de dólares, un crecimiento interanual del 50%. Fue la primera vez que la compañía superó la barrera de los 10.000 millones de dólares en un trimestre y el resultado quedó por encima de los 9.780 millones esperados por los analistas.

La ganancia por acción también superó las previsiones: alcanzó los 9,19 dólares frente a los 8,65 dólares calculados por el mercado. Sin embargo, la reacción bursátil estuvo marcada por el deterioro de la rentabilidad operativa.

El margen operativo se redujo al 6,7%, frente al 12,2% registrado durante el mismo período del año anterior. A su vez, el resultado operativo cayó un 17% interanual y se ubicó en 683 millones de dólares.

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La ganancia neta fue de 466 millones de dólares, un 11% menos que un año atrás, aunque igualmente superó las previsiones de los especialistas, que esperaban un beneficio cercano a los 433 millones.

La reducción de los márgenes estuvo relacionada con la estrategia de la empresa de continuar invirtiendo para ganar participación en sus principales mercados. Entre los desembolsos aparecen la ampliación de la logística, los envíos gratuitos en Brasil, el crecimiento de la tarjeta de crédito y las acciones para captar y fidelizar clientes en Brasil y México.

La compañía también destinó más de 80 millones de dólares al desarrollo tecnológico y a proyectos de inteligencia artificial orientados a mejorar la productividad y el funcionamiento de sus plataformas.

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Mercado Pago volvió a mostrar una fuerte expansión. El volumen total procesado superó por primera vez los 100.000 millones de dólares durante un solo trimestre, con una suba interanual del 56%.

La cartera de créditos, por su parte, aumentó un 75% y alcanzó los 16.400 millones de dólares. La mora de entre 15 y 90 días bajó del 8% al 7%, aunque los atrasos superiores a tres meses crecieron hasta representar el 18,7% de la cartera.

Analistas del mercado señalaron que Mercado Libre mantiene un ritmo elevado de crecimiento, con Brasil como uno de sus principales motores. No obstante, advirtieron que los mayores costos y la reducción de la rentabilidad explican por qué los inversores no acompañaron los buenos resultados de facturación.

La respuesta de Wall Street refleja así una preocupación de corto plazo: la empresa sigue sumando usuarios, operaciones y volumen de negocios, pero deberá demostrar que las inversiones actuales podrán traducirse en una recuperación de los márgenes durante los próximos trimestres.

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