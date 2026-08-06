La movilización contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada continúa este jueves en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde distintas organizaciones mantienen la concentración mientras avanza el debate parlamentario.

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La convocatoria reúne a sectores sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas y manifestantes autoconvocados, que expresan su rechazo a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.

Durante la tarde siguieron llegando columnas a Plaza Congreso, con banderas y consignas vinculadas con la defensa de la tierra, los recursos naturales y el acceso al territorio.

Aunque el capítulo referido a la propiedad extranjera de tierras rurales fue retirado del proyecto ante la falta de respaldo legislativo, los organizadores resolvieron mantener la movilización para cuestionar los puntos que permanecen dentro de la iniciativa.

En paralelo, las inmediaciones del Congreso permanecen rodeadas por vallas y bajo un fuerte despliegue de fuerzas federales. Las restricciones provocan interrupciones, desvíos y complicaciones para transitar por distintos sectores del centro porteño.

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Dentro del recinto, el Senado continúa con el tratamiento de la propuesta, que contempla cambios relacionados con las expropiaciones, los desalojos, el manejo del fuego y otros aspectos vinculados con la protección de la propiedad privada.

La concentración permanece activa mientras continúa la sesión y crece la expectativa por el resultado de la votación.

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