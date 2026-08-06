La cámara alta retomará este jueves el tratamiento de la ley de propiedad privada, luego de que el oficialismo retirara el capítulo que habilitaba modificaciones en la venta de tierras a extranjeros. La sesión comenzará a las 14 y continuará el debate interrumpido el mes pasado. La Libertad Avanza buscará aprobar los artículos que permanecen dentro del proyecto.

Ads

La iniciativa propone que las declaraciones de utilidad pública para expropiar bienes sean interpretadas de manera restrictiva. Además, deberán identificar en forma específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta necesaria y proporcional. La indemnización se calculará principalmente sobre el valor de mercado del bien.

El texto también contempla el pago del lucro cesante cuando exista una consecuencia directa de la expropiación y pueda acreditarse mediante pruebas concretas. Ese monto no podrá superar el 30 por ciento del daño emergente, salvo que el propietario demuestre una afectación mayor. El proyecto excluye valores afectivos, circunstancias personales y ganancias hipotéticas.

Puede interesarte

En materia de alquileres, la propuesta establece que el propietario deberá intimar al inquilino antes de iniciar una demanda por falta de pago. El plazo para cancelar la deuda no podrá ser inferior a diez días corridos desde la recepción de la notificación. Vencido ese período, el locador podrá iniciar el procedimiento judicial de desalojo más breve disponible.

Otro de los puntos centrales modifica la ley de Manejo del Fuego. En los bosques nativos incendiados no podrá cambiarse el uso que tenía el terreno antes del siniestro. Sin embargo, el proyecto elimina las restricciones de 30 y 60 años previstas por la normativa vigente para vender o modificar el destino de determinadas superficies. El cambio alcanza a zonas agropecuarias, pastizales, praderas y matorrales.

Ads

La sesión también tendrá una discusión reglamentaria por la posible participación virtual de dos senadores. La autorización deberá ser convalidada por el pleno de la Cámara alta. Debido al viaje del presidente Javier Milei, Victoria Villarruel estará a cargo del Ejecutivo y la sesión será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Fuente: Infobae

Ads