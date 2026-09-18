Se trata de David Alberto Godoy, un hombre que ya se encontraba privado de su libertad por otra causa y que ahora quedó vinculado al asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

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Según la investigación, Godoy habría tenido participación en el traslado de las tres jóvenes y habría permanecido en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos durante la madrugada del 19 de septiembre de 2025. Los investigadores llegaron hasta él a partir del análisis de distintos teléfonos celulares.



El sospechoso estaba detenido desde marzo en la Alcaidía Norte 3 de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumplía una prisión preventiva por un robo con arma de fuego. Ahora fue trasladado a la DDI de La Matanza y será indagado este viernes por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.

Los investigadores lograron ubicar a Godoy en la Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las víctimas durante la noche del 19 de septiembre del año pasado. Además, sostienen que habría permanecido hasta aproximadamente las 5 de la madrugada en la vivienda de la calle Chañar 702, donde fueron asesinadas las jóvenes.



La Justicia también investiga sus presuntos vínculos con el círculo de confianza de Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados en la causa. La hipótesis deberá ser precisada a partir de la indagatoria y de las pruebas incorporadas al expediente.

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Con esta nueva detención, la causa ya suma 16 personas detenidas, mientras que otros sospechosos continúan siendo buscados por la Justicia.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron vistas por última vez el 19 de septiembre de 2025, cuando salieron de La Matanza con destino a una supuesta fiesta. De acuerdo con la investigación, fueron trasladadas hasta una vivienda de Florencio Varela. Cinco días después, el 24 de septiembre, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en el patio de una casa. Las autopsias determinaron que habían sido golpeadas, torturadas y asesinadas.



A casi un año del crimen, la investigación continúa avanzando sobre la participación que habría tenido cada uno de los acusados en el secuestro, traslado y asesinato de las víctimas.

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Fuente: TN