La dirigente compartió el video en su cuenta de X unas horas después de expresar cuestionamientos hacia decisiones del oficialismo vinculadas al Presupuesto 2027 y a los recortes en áreas sensibles como discapacidad. El detalle que llamó la atención fue la elección musical: “No me importa”, uno de los temas más populares de la cantante.

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El mensaje fue interpretado por distintos sectores políticos y usuarios de redes sociales como una señal dirigida al Gobierno nacional, en medio de una creciente tensión interna entre Bullrich y referentes de La Libertad Avanza.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 https://t.co/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La elección de una canción de Lali no pasó inadvertida. La artista mantiene fuertes cruces públicos con Milei en los últimos años, convirtiéndose en una de las figuras más asociadas a las críticas culturales y políticas hacia el Presidente.

Aunque Bullrich no realizó comentarios adicionales sobre el contenido del video, el gesto fue leído por analistas y dirigentes como una nueva muestra de distanciamiento respecto de algunos sectores del oficialismo, en un contexto marcado por debates internos sobre el rumbo político y económico del Gobierno.

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