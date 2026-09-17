Voceros oficiales de la Casa Rosada comunicaron esta tarde que la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias del presidente Javier Milei. La transferencia de responsabilidades y bienes tendrá un plazo de 60 días para completarse.

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Esta medida implica la eliminación de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, el “intendente” de la complejo presidencial. Sosa es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, quien hasta ahora ha sido una de las personas de confianza de Karina Milei, a quien conoce desde la campaña libertaria de 2021.

En principio, desde el Gobierno afirmaron que la disolución de la Administración de Olivos fue con el objetivo de reducir la estructura formal y la cantidad de personal. En el entorno del Presidente apuntaron a que el traspaso está enfocado en elevar los estándares de seguridad en un contexto golpeado por la creciente inseguridad del último tiempo.

A su vez, se efectuaron estos cambios de cara a la visita del Papa León XIV a la Argentina, que requerirá el ingreso de personal externo para obras y servicios de acondicionamiento.

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Tras el desplazamiento de Sosa, la Casa Militar gana protagonismo en la estructura de seguridad. La fuerza, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y está bajo el mando del general de brigada Sebastián Ibáñez, tiene por Ley de Defensa Nacional la responsabilidad de custodiar al Presidente en cualquier lugar del mundo.

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Con la nueva decisión, las tareas de limpieza, de cocina y los mozos pasarán a ser personal de la Casa Militar, que contiene entre sus filas a empleados civiles y de formación militar.

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