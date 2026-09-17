La investigación sobre un supuesto encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel porteño no logró acreditar que ambos hayan estado juntos en el establecimiento.

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La sospecha había surgido a partir de una denuncia que señalaba que Moyano y Arizaga se habrían encontrado en el Aira Apart Hotel Buenos Aires. La situación tomó relevancia debido a que el exdiputado tiene vigente una prohibición de acercamiento y contacto con la joven, por lo que una reunión entre ambos podía implicar un incumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia.

Para determinar qué había ocurrido, el Ministerio Público Fiscal porteño y personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentaron el 15 de septiembre en el establecimiento ubicado en avenida Belgrano al 538. Allí obtuvieron el dispositivo correspondiente al sistema de videovigilancia para analizar las imágenes.

Según las actuaciones, Moyano permaneció alojado en el hotel entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre y ocupó la habitación 603. Sin embargo, el análisis de las cámaras no registró la presencia de Arizaga durante ese período.

El informe también indicó que no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el presunto encuentro y que tampoco se había podido determinar una fecha precisa en la que supuestamente habría ocurrido.

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Tras conocerse el resultado de las medidas de prueba, la defensa de Moyano volvió a solicitar que se revisen y dejen sin efecto las restricciones vigentes. Sus abogados sostienen que los elementos incorporados a la investigación modificaron el escenario existente al momento en que fueron dispuestas.

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