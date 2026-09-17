La agenda prevé encuentros con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y con el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Inicialmente también estaba prevista una reunión con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, aunque fue reprogramada para el 24 de septiembre debido a actividades vinculadas a un comité de emergencia provincial por el fenómeno climático El Niño.

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La reunión con Sadir contará además con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, lo que anticipa que una parte importante de las conversaciones estará centrada en cuestiones fiscales, presupuestarias y en la distribución de recursos para las provincias.

Los encuentros forman parte de una ronda de diálogo que el Gobierno inició esta semana con mandatarios provinciales. El miércoles, Santilli recibió en Casa Rosada a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), mientras que previamente había mantenido una reunión junto a Caputo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Durante esas conversaciones surgieron planteos vinculados al estado de las rutas nacionales, obras de infraestructura y esquemas de subsidios energéticos para distintas regiones del país. Los gobernadores también expresaron interés en que el Presupuesto 2027 contemple partidas específicas para obras y programas provinciales.

La Casa Rosada busca construir consensos para la aprobación del proyecto presupuestario, que ratifica la política de equilibrio fiscal impulsada por el Ejecutivo. Paralelamente, intenta reunir apoyos para avanzar con la reforma electoral, cuyo principal punto de debate es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sobre las que aún no existe una posición unificada entre las provincias y los distintos bloques legislativos.

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Las negociaciones con los gobernadores aparecen así como una pieza clave de la estrategia del oficialismo para encarar el tratamiento de las principales iniciativas legislativas previstas para los próximos meses, en un escenario donde el Gobierno necesita construir mayorías para avanzar con su agenda parlamentaria.

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