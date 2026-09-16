El anuncio se produjo durante una recorrida por el predio donde se levantará la infraestructura, junto al canciller Pablo Quirno y autoridades de las Fuerzas Armadas. Según explicó Carlos Presti, en una nota radial, el proyecto busca reforzar las capacidades de la Armada y la presencia argentina en el Atlántico Sur, además de fortalecer el vínculo logístico con la Antártida.

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La obra será financiada íntegramente con recursos del Estado argentino. Para iniciar los trabajos, el Gobierno ya reasignó fondos mediante un decreto, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuar con la construcción.



La futura base contará con distintas instalaciones destinadas a actividades navales, logísticas y antárticas. Entre las obras previstas se encuentra un muelle de 585 metros, edificios de servicios marítimos, infraestructura para logística antártica, urbanización del predio y nuevas instalaciones para el personal de la Armada.



La iniciativa había comenzado durante la gestión de Alberto Fernández, pero quedó paralizada luego de los primeros trabajos. El proyecto contempla una nueva etapa de ejecución mediante licitaciones públicas con el objetivo de completar la infraestructura hacia 2029.

Desde el Gobierno señalaron que la ubicación de Ushuaia permitirá ampliar las capacidades argentinas de control en el Atlántico Sur y consolidar a la ciudad como un punto de apoyo para las operaciones y actividades vinculadas con la Antártida.

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La decisión también se inscribe en la estrategia oficial vinculada con la Cuestión Malvinas y con el fortalecimiento de la presencia argentina en el extremo sur del país. El proyecto prevé, además, capacidades para submarinos, infantería de marina y aviación naval.

Por otro lado, el Ejecutivo sostiene que la infraestructura podría convertir a Ushuaia en un centro logístico para las actividades antárticas.

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