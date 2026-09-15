La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció hoy que impulsará un pedido de examen médico para el presidente Javier Milei, con el objetivo de determinar su aptitud para el ejercicio del cargo, en el marco de un nuevo capítulo de tensión política e institucional.

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La iniciativa fue comunicada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo en declaraciones públicas: “Los desequilibrios del presidente son muy evidentes -y agregó que- no hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Javier Milei padece algún tipo de psicosis”.

A través de una publicación en la red social X, el dirigente sindical argumentó que “la salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, y cuestionó los requisitos exigidos a los trabajadores estatales en contraste con los cargos jerárquicos. En ese sentido, afirmó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”.

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En la misma línea, planteó que el gremio buscará avanzar con una iniciativa legislativa para que se establezcan exámenes psicofísicos obligatorios para todos los cargos electivos a partir del próximo año. Además, aclaró: “Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”.

Por otra parte, el dirigente advirtió sobre las eventuales implicancias jurídicas de la situación al señalar que, en caso de no cumplirse condiciones de aptitud, “las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.

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En ese contexto, la vicepresidente Victoria Villarruel también había expresado días atrás en la misma red social que le preocupaba “profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

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