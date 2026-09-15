De las 17 empresas que manifestaron interés en participar del proceso, finalmente dos consorcios argentinos presentaron sus propuestas. Uno encabezado por Rowing S.A., junto con Arcos, Transclor y PHX, y otro integrado por Roggio ROAS S.A.U. y otros socios.

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Ahora comenzará la evaluación de las ofertas técnicas y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego. Los grupos que superen esta instancia quedarán habilitados para avanzar a la etapa económica, en la que se definirá la propuesta ganadora.



El Ejecutivo estima que la operación podría generar ingresos por alrededor de US$500 millones. Además, el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a US$2.000 millones durante los próximos cinco años, destinadas a ampliar y mejorar el servicio.



El esquema contempla la transferencia del 90% de las acciones al sector privado. De ese porcentaje, un 51% corresponde actualmente al Estado y otro 39% será colocado posteriormente mediante una oferta pública en la Bolsa. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores.



La concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de extenderse por hasta una década adicional, y abarcará la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

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