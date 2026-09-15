AySA: dos grupos empresarios presentaron ofertas para avanzar con la privatización
El Gobierno abrió este martes las propuestas para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y confirmó que recibió dos ofertas para quedarse con el 90% de las acciones de la empresa.
De las 17 empresas que manifestaron interés en participar del proceso, finalmente dos consorcios argentinos presentaron sus propuestas. Uno encabezado por Rowing S.A., junto con Arcos, Transclor y PHX, y otro integrado por Roggio ROAS S.A.U. y otros socios.
Ahora comenzará la evaluación de las ofertas técnicas y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego. Los grupos que superen esta instancia quedarán habilitados para avanzar a la etapa económica, en la que se definirá la propuesta ganadora.
El Ejecutivo estima que la operación podría generar ingresos por alrededor de US$500 millones. Además, el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a US$2.000 millones durante los próximos cinco años, destinadas a ampliar y mejorar el servicio.
El esquema contempla la transferencia del 90% de las acciones al sector privado. De ese porcentaje, un 51% corresponde actualmente al Estado y otro 39% será colocado posteriormente mediante una oferta pública en la Bolsa. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores.
La concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de extenderse por hasta una década adicional, y abarcará la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.