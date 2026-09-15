La discusión se retomará a las 15:30 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en una instancia que estará atravesada por las negociaciones entre La Libertad Avanza, los bloques dialoguistas y los gobernadores.

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Uno de los principales objetivos del Ejecutivo es avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El proyecto oficial contempla, además, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, cambios vinculados con la Boleta Única de Papel (BUP) y la incorporación del sistema de Ficha Limpia.

La principal dificultad para el Gobierno está en reunir la mayoría absoluta que necesita en la Cámara Alta. Para aprobar la iniciativa son necesarios 37 votos, una cantidad que actualmente el oficialismo no tiene asegurada. Por ese motivo, las próximas semanas estarán marcadas por las negociaciones con distintos sectores políticos. El PRO, la UCR y los representantes de las provincias aparecen como actores centrales para que el Gobierno pueda alcanzar los apoyos necesarios.



La eliminación de las PASO es, precisamente, uno de los puntos que genera mayores diferencias entre el oficialismo y los sectores dialoguistas. La falta de consenso ya había obligado a postergar el tratamiento del proyecto durante los últimos meses.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales no estará limitada al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. También fueron incorporadas al debate dos iniciativas vinculadas con la implementación de Ficha Limpia, presentadas por el PRO y Despierta Chubut.

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La incorporación de estos proyectos responde a pedidos de sectores aliados al oficialismo y abre un nuevo escenario de negociación dentro del Senado.



En este contexto, el Gobierno buscará avanzar con una ronda de consultas mientras intenta acercar posiciones sobre los artículos más conflictivos de la reforma.

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