El Tribunal Oral Federal N°5 dará a conocer este lunes el veredicto en la causa conocida como Sueños Compartidos, uno de los procesos judiciales más extensos vinculados con el manejo de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.

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La audiencia se realizará en los tribunales federales de Comodoro Py, donde a las 15:00 los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg darán a conocer su decisión.



La resolución adquiere especial relevancia debido a la discusión sobre la prescripción de la acción penal. Según el cálculo de la Fiscalía, el martes 15 de septiembre se cumplen seis años desde el último acto procesal que considera válido, por lo que el veredicto será anunciado apenas 24 horas antes de ese límite. Las defensas, en cambio, sostienen que la causa ya habría prescripto.



Entre los nueve imputados se encuentran los exfuncionarios kirchneristas Julio De Vido, exministro de Planificación; José López, exsecretario de Obras Públicas; y Abel Fatala, exsubsecretario del área. También están acusados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, además de Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. La expresidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también estuvo procesada en el expediente, aunque su situación quedó extinguida tras su fallecimiento en 2022.



Según la acusación, se habría producido un perjuicio de aproximadamente $206 millones. La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron que los acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.



El fiscal federal Diego Velasco pidió seis años de prisión para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y Fatala. Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin solicitó cuatro años. Además, la acusación reclamó el decomiso de $206 millones, con actualización por inflación hasta que una eventual sentencia quede firme, y la utilización de esos fondos para programas de viviendas sociales.



Uno de los principales puntos de discusión es determinar desde qué fecha debe comenzar a computarse el último plazo de prescripción. Las defensas consideran que debe tomarse como referencia un acto procesal ocurrido el 8 de julio de 2020, por lo que sostienen que el plazo de seis años ya habría vencido. La Fiscalía, en cambio, considera como último acto interruptivo válido el 15 de septiembre de 2020. Bajo ese criterio, el plazo de seis años finalizaría este martes 15 de septiembre.



La causa llegó a juicio oral recién en marzo de 2026, quince años después de su inicio, y el debate se extendió durante aproximadamente seis meses.

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Con el veredicto previsto para este lunes, el Tribunal Oral Federal N°5 deberá resolver no solo la responsabilidad de los acusados frente a las acusaciones formuladas por la Fiscalía, sino también una discusión sobre la vigencia de la acción penal que podría resultar determinante para el futuro de la causa.

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