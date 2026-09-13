El mercado de créditos hipotecarios comienza a mostrar cambios luego de varios meses de tasas elevadas. Con una inflación que mostró una desaceleración, el Gobierno confía en que el nuevo escenario permita reducir progresivamente el costo del financiamiento y estimular la demanda de préstamos para comprar una vivienda.

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La estrategia oficial no depende únicamente de la evolución de los precios. El Ministerio de Economía puso en marcha un programa que utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES como fuente de financiamiento para las entidades bancarias que otorguen nuevos créditos hipotecarios.

La primera licitación involucró $200.000 millones. Los bancos que accedan a esos recursos deberán destinarlos a préstamos UVA para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

El mecanismo establece condiciones específicas para esas líneas, entre ellas un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima equivalente a UVA más 7,5%. La intención es generar financiamiento de largo plazo y favorecer una mayor competencia entre las entidades.

Algunos bancos ya comenzaron a reducir las tasas ofrecidas en sus líneas hipotecarias. Actualmente existen alternativas que se ubican aproximadamente entre 6,5% y 7,5% más UVA, aunque las condiciones finales varían de acuerdo con la entidad y el perfil de cada solicitante.

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Entre las opciones disponibles, Banco Nación ofrece una tasa del 6,7% para determinados clientes que acreditan sus haberes en la entidad, mientras que Banco Ciudad redujo una de sus líneas destinadas a primera vivienda al 6,5%. Otras entidades también presentan alternativas en torno al 7,5%.

El programa impulsado por el Gobierno contempla nuevas licitaciones y podría alcanzar un volumen total de hasta $2 billones. La expectativa es que una mayor disponibilidad de recursos permita a los bancos incrementar la cantidad de préstamos otorgados.

El crédito hipotecario ya venía mostrando una recuperación desde los bajos niveles de años anteriores. En términos reales, el volumen de estos préstamos alcanzó alrededor de $5,6 billones en junio de 2026, aunque todavía permanece por debajo de los máximos registrados durante el período de mayor expansión de los créditos UVA.

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La reducción de la inflación es considerada uno de los factores centrales para la evolución del mercado. Al tratarse de préstamos cuyo capital se actualiza mediante la UVA, una menor variación de precios puede contribuir a generar un escenario más previsible para quienes evalúan asumir una deuda de largo plazo.

Sin embargo, el acceso a una vivienda continúa dependiendo de otros factores, como el nivel de ingresos familiares, la capacidad para afrontar la cuota y el ahorro previo necesario para cubrir la parte del inmueble que no financia el banco.

El Gobierno espera que la combinación de menor inflación, tasas más bajas y mayor disponibilidad de financiamiento permita ampliar el mercado hipotecario durante los próximos meses. La evolución de estas variables será determinante para establecer si las nuevas condiciones se traducen finalmente en más familias en condiciones de acceder a un crédito para la vivienda.

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