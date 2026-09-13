El Gobierno nacional prepara el envío al Congreso de dos iniciativas que considera centrales para su agenda: el Presupuesto 2027 y un proyecto relacionado con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

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En materia económica, el Ejecutivo trabaja en los últimos detalles del proyecto que establecerá las previsiones de ingresos y gastos del Estado para el próximo año. El equilibrio fiscal continuará como uno de los principales lineamientos de las cuentas públicas.

Las proyecciones contempladas para 2027 incluyen además estimaciones sobre inflación, actividad económica, consumo e inversión, variables que serán observadas especialmente durante el debate parlamentario.

Una vez presentado, el Presupuesto deberá atravesar una etapa de negociaciones con los distintos bloques políticos y los gobernadores. La distribución de recursos entre Nación y provincias, las partidas destinadas a diferentes áreas del Estado y los fondos para obras de infraestructura aparecen entre los temas que podrían formar parte de las discusiones.

En paralelo, la Casa Rosada trabaja en una iniciativa vinculada a Malvinas y la defensa de la soberanía nacional, en cuya elaboración participan distintas áreas del Gobierno, entre ellas Relaciones Exteriores y Defensa.

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La propuesta se enmarca en las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo respecto del Atlántico Sur y contempla acciones destinadas a fortalecer la posición argentina sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

Dentro de esta estrategia también aparece la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra considerada relevante por su ubicación estratégica. El Gobierno prevé destinar recursos para continuar con el proyecto dentro de las partidas contempladas para 2027.

El oficialismo deberá conseguir acuerdos para avanzar con ambas iniciativas en un Congreso donde no cuenta por sí solo con las mayorías necesarias. Por ese motivo, las negociaciones con sectores aliados y representantes provinciales volverán a ocupar un lugar central.

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Con el Presupuesto 2027 y el proyecto sobre Malvinas entre sus principales objetivos, el Ejecutivo buscará en las próximas semanas instalar ambas discusiones en la agenda parlamentaria y avanzar con su tratamiento legislativo.

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