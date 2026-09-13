Santiago Muzio dejó la dirección de la Casa Argentina en París, cargo que ocupaba desde 2024. Su salida se conoció este domingo, después de una gestión atravesada por distintas controversias que incluso generaron repercusiones entre autoridades francesas.

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Abogado con nacionalidad argentina y francesa, Muzio había llegado a la conducción de la residencia durante el gobierno de Javier Milei. A lo largo de su gestión recibió cuestionamientos relacionados con el funcionamiento interno de la institución, conflictos con residentes y algunas de las decisiones adoptadas respecto de su orientación institucional.

Uno de los episodios que mayor repercusión generó fue el retiro de dos placas que homenajeaban a víctimas de la última dictadura militar argentina. La medida, tomada en el contexto de trabajos de remodelación, provocó críticas de residentes, organismos de derechos humanos, intelectuales y exautoridades. Posteriormente, la Cité Internationale Universitaire de Paris instaló una nueva placa conmemorativa frente al edificio.

Otro punto de conflicto estuvo relacionado con la Carta de Valores de la Ciudad Universitaria, que contempla principios como la igualdad y la no discriminación. La negativa de Muzio a adherir al documento profundizó las diferencias con otras residencias del complejo universitario.

La situación llegó incluso a involucrar a autoridades políticas francesas. El Ayuntamiento de París pidió que se analizara lo ocurrido en la institución y el canciller francés Jean-Noël Barrot reconoció que el tema había formado parte de conversaciones con representantes argentinos.

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Pocos días antes de conocerse su salida, Muzio había defendido públicamente su gestión. Entre otros puntos, sostuvo que buscaba recuperar la función de la Casa Argentina como residencia para estudiantes y espacio destinado a difundir la cultura nacional. También aseguró haber avanzado en una reorganización financiera y en la atención de problemas de infraestructura.

Tras la renuncia, Alfredo Mario Soto fue elegido para asumir la dirección. Se trata de un abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y profesor universitario que ya mantiene un vínculo con la institución, debido a que residió durante varios años en la Casa Argentina.

El recambio se produce además en un momento particular para la relación bilateral, a pocas semanas de una visita de Javier Milei a Francia prevista para fines de septiembre.

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