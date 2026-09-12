La Justicia dispuso que Victoria Luz Cantero, de 25 años, reciba asistencia especializada mientras permanece detenida, acusada por el homicidio de su pareja, Julián Álvarez Guardia, de 29, ocurrido en Resistencia.

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La medida se adoptó después de que la defensa de la joven presentara un hábeas corpus para solicitar atención ante su estado emocional. A partir del planteo, la jueza subrogante del Juzgado de Garantías N°3, María Belén Chapresto, ordenó su traslado al Hospital Julio C. Perrando para una evaluación interdisciplinaria.

Durante el examen realizado el viernes, los especialistas determinaron que Cantero se encontraba consciente, tranquila y orientada, sin signos de alteraciones perceptivas ni delirantes. Sin embargo, registraron un cuadro de angustia y síntomas de ansiedad, entre ellos falta de aire, temblores, fuertes dolores de cabeza, insomnio, disminución del apetito y episodios de vómitos.

Ante esa situación, los profesionales indicaron asistencia psicoterapéutica y medicación, además de programar un nuevo control para el viernes 18 de septiembre.

El informe médico también consignó que la joven cuenta con antecedentes de atención en salud mental desde los 18 años. Años atrás había recibido asistencia psicológica y psiquiátrica por un cuadro depresivo en una clínica privada de Resistencia.

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Cantero continúa detenida con prisión preventiva en la Comisaría Undécima de Resistencia e imputada por homicidio agravado por el vínculo. La víctima murió el 2 de agosto en una vivienda del barrio 120 Viviendas CGT, donde se encontraba junto a la acusada.

La investigación continúa mientras se intenta reconstruir qué ocurrió en las horas previas a la muerte de Álvarez Guardia. Por su parte, la defensa sostiene como hipótesis que Cantero habría atravesado situaciones de violencia de género durante la relación y busca incorporar elementos vinculados con ese contexto a la causa.

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