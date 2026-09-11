El impulsor de esta investigación, Gerardo Pollicita, ordenó una serie de medidas de prueba que buscan determinar la evolución de su patrimonio. El fiscal, acusa un presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia en su carácter de presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado.

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La misma incluye pedidos de información sobre las declaraciones juradas presentadas por Tapia como funcionario público, además de datos vinculados con sus bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo.

El expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la Fiscalía Federal encabezada por Pollicita, luego de que esta semana la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre distintos juzgados.

Tapia ocupa además la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un cargo ad honorem que no forma parte de la investigación iniciada por Pollicita.

La investigación se encuentra en etapa inicial y las medidas dispuestas por la fiscalía apuntan a determinar si existe alguna inconsistencia entre el patrimonio declarado por Tapia y su evolución durante el período analizado.

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El fiscal Pollicita, le solicitó al juez que se levante el secreto bancario, fiscal y bursátil del imputado. Además, exigió que distintos organismos aporten información relevante sobre su situación patrimonial. El objetivo es reunir los elementos necesarios para realizar posteriormente un informe económico, financiero y patrimonial.

Por el momento, la pesquisa se concentra en el patrimonio de Tapia en relación con su actividad como funcionario público. Las investigaciones vinculadas con su desempeño al frente de la AFA corresponden a otros expedientes y no forman parte de esta causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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