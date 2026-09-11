Las provincias que integran el Norte Grande elevaron el tono de sus cuestionamientos al Gobierno nacional y acusaron a la administración de Javier Milei de mantener una relación distante con los distritos del interior. Durante un encuentro regional, dirigentes de las diez provincias que conforman el bloque coincidieron en reclamar una mayor apertura al diálogo y una agenda que contemple las necesidades de las economías regionales.

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Los representantes provinciales manifestaron su preocupación por la falta de instancias de negociación con la Casa Rosada y sostuvieron que muchas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo nacional se implementan sin consulta previa con los gobiernos locales. Según expresaron, esta situación dificulta la coordinación de políticas públicas y profundiza las asimetrías entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país.

Entre los principales reclamos aparecen la distribución de recursos, el financiamiento de obras de infraestructura, el estado de las rutas nacionales y la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la competitividad de las economías regionales. Los dirigentes del Norte Grande sostienen que la reducción de transferencias y la paralización de proyectos afectan directamente al desarrollo productivo y social de la región.

Durante el encuentro, los referentes provinciales consideraron que la construcción de consensos resulta indispensable para afrontar los desafíos económicos actuales y advirtieron que la falta de diálogo genera mayores tensiones entre la Nación y las provincias.

Pese a las críticas, los mandatarios reiteraron su disposición a trabajar en conjunto conel Gobierno nacional en aquellos temas que consideren prioritarios para el desarrollo de la región. No obstante, remarcaron que esperan señales concretas de apertura política y una mayor participación de las provincias en las decisiones que impactan sobre sus territorios.

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